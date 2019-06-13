منح الجنسية الروسية لـ 3 دول عربية .. تعرف على الشروط

13 يونيو 2019 - 10:05 ص

أعلن الكرملين بالأمس أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر مرسومًا يأمر بموجبه تسهيل منح جنسية بلاده لعدد من الدول العربية وفقًا لشروط معينة.

وقال الكرملين وفقًا لما نقله موقع سبوتنيك الروسي الحكومي إن المرسوم يقضي "بتسهيل إجراءات التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية لمواطني جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية".

وحدد المرسوم شروط المشمولين بهذه التسهيلات وحصرهم بالذين "ولدوا على أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا في السابق يحملون جنسية الاتحاد السوفيتي، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء".

وتنسحب هذه الإجراءات على "حاملي الإقامة المؤقتة أو الدائمة في روسيا، أو وثيقة لاجئ داخل أراضي روسيا، وعلى المشمولين بالبرنامج الحكومي الروسي لإعادة التوطين الطوعي في روسيا لأبناء الوطن في الخارج وسكان مناطق محددة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرقي أوكرانيا"، وفقًا لتقرير نشرته روسيا اليوم.