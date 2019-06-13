تعليق مثير من "علاء مبارك" حول خسارة مصر البطولة الأفريقية

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المنتخب

لاء مبارك

مصر بطولة افريقيا

علق علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع "مبارك" على أحد المتابعين بسبب اعتقاد الأول أن بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام،  ستفوز بها دولة أخرى غير مصر.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "لا تقارن المنتخب الحالي بمنتخب العصر الذهبي 2006 و2010 ، والبطولة هذا العام قوية لأن معظم المحترفين فى الخارج انضموا لمنتخبات بلادهم نتيجة انتهاء الدوري فى أوروبا.

وتابع: "لكن بالأداء الرجولي والتصميم والمساندة الجماهيرية إن شاء الله نصل للمباراة النهائية، ونقول يا رب".

وكان حساب يدعي شهاب السيد قد نشر تغريده قال فيها: "المنتخب مش مقنع أستاذ علاء، والبطولة لدولة أخرى".

وكان علاء قد نشر تغريدة مصطحبًا فيها صورة للمنتخب الوطني وعلق عليها بقوله: "مع منتخبنا القومي في الملعب إن شاء الله وكل التوفيق لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا".


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