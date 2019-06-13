إنقاذ 44 بحارًا من ناقلتى عمان بمساعدة إيرانية

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وكالات- حنان حمدتو

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قال مصدر مطلع، لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارًا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

وأوضح المصدر لمراسل إرنا أن الناقلة الأولى أصيبت في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلاً إلى الجنوب من جاسك.

وتابع: تم نقل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر إلى تايوان، حيث تعرضت لحادث أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة.


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