عامل يضرب ابنة زوجته حتى الموت لتبولها على نفسها

13 يونيو 2019 - 10:25 ص

أقدم سائق على ضرب ابنة زوجته، حتى الموت فى الجيزة لتبولها على نفسها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بنقل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مفارقة الحياة، وادعاء والدتها مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى سلم العقار.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن زوج والدة الطفلة وراء الاعتداء عليها بالضرب، حتى فارقت الحياة، بسبب تبولها على نفسها.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.