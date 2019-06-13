الأسطول الخامس الأمريكي يكشف مفاجأة بحادثة نفط خليج عمان

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وكالات- حنان حمدتو

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مطار ابها الدولي

أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، اليوم الخميس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أعلن الأسطول إرساله "قوات للمنطقة لمساعدة السفينتين، أحدهما تدعى إم تي فرونت ألتير، وترفع علم جزر مارشال". وأفادت الوكالة بأن السفينة المذكورة انحرفت عن مسارها واشتعلت بها النيران.

نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن اليوم الخميس، عن مصادر لم تحددها إن طوربيدًا أصاب ناقلة نفط كوكوكا كاريدجس المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وبحسب "رويترز" لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال اليوم، إنه على علم بحادث في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وحسب وسائل إعلام، أن كوكوكا كاريدجس كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول.


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