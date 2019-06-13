الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الفراعنة" أمام تنزانيا

13 يونيو 2019 - 10:27 ص

يخوض فى التاسعة مساء اليوم المنتخب الوطنى أول اختباراته الودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل، وتذاع المباراة على أون سبورت.

ويدخل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الفراعنة اللقاء لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب أمثال نبيل دونجا والذى سيكون البديل الأمثل للوسط المدافع لمحمد النني وطارق حامد، إلى جانب تجربة عمر جابر فى الظهير الأيسر وأيضًا الدفع بعبد الله السعيد فى مركز الوسط المهاجم لتجربة اللاعب فى أول ودية رسمية له تحت قيادة أجيري بعد استبعاده فى الفترة الماضية بداعي عامل السن وتخطي اللاعب حاجز الـ33 عاما.