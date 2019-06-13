  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
ساويرس

ليلة مزعجة لــ"ساويرس".. ومتابعوه: اقرأ آية الكرسي

القرني

القرني مجددًا: ابن عربي "ملحد وزنديق"

السيسي

قرار جمهورى مهم للرئيس السيسي.. تعرف عليه

أجيري

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الفراعنة" أمام تنزانيا

الأمير عبد الرحمن بن مساعد

رد قاس من أمير سعودى على مذيع الجزيرة

السيسى

بالأسماء.. السيسى يصدر حركة تعيينات جديدة

انفجار

إنقاذ 44 بحارًا من ناقلتى عمان بمساعدة إيرانية

علاء

تعليق مثير من "علاء مبارك" حول خسارة مصر البطولة الأفريقية

ارشيف

تونس تحترق.. 552 حريقًا في 9 أيام

بوتين

منح الجنسية الروسية لـ 3 دول عربية .. تعرف على الشروط

القرني مجددًا: ابن عربي "ملحد وزنديق"

عرب وعالم

القرني
القرني

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

مسؤول عربي: توفيت لدقائق .. وهذا ما رأيته حينها

#

القرني يفجر مفاجأة عن "خلافة الصديق"

#

وزير عربي يؤدب مواطنا بالعصا في المطار

#

ثان زعيم عربي يتخلف عن حضور قمتي مكة الطارئتين

القرنى

عائض

المتصوف

وصف الداعية الإسلامي عائض القرني، الشيخ محيي الدين بن عربي -من أشهر المتصوفين- بأنه "ملحد وزنديق".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر" مصطحبًا معها صورة لصورة كتيب: "هذا الكتاب فيه شهادة أكثر من "230" عالمًا من عُلماء الأُمّة من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر بمن فيهم علماء الحديث وعلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يدلون بشهاداتهم عن محيي الدين ابن عربي وأنه "مُلحد زنديق"، فمن أراد الحقيقة فليُطالع هذا الكتاب جزى الله مؤلفه خيرًا.

جدير بالذكر أن ابن تيمية وهو أحد أهم علماء الإسلام، قد في "ابن العربي" بأنه "صاحب فصوص الحكم وهي مع كونها كفرًا فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرًا ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره بل هو كثير الاضطراب فيه وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى والله أعلم بما مات عليه" .

يذكر أن "محيي الدين بن عربي"، يعد أحد أشهر المتصوفين، ولقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين "بالشيخ الأكبر"، ولذا تُنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية.

ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان عام 558 هـ الموافق 1164م قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وتوفي في دمشق عام 638هـ الموافق 1240م، ودفن في سفح جبل قاسيون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» على غرار رانيا يوسف.. إيفانكا ترامب بدون "البطانة"
» مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي
» ابنة هيفاء وهبي ممنوعة من زيارتها.. لهذا السبب
» أمريكا تعلن تقديم الدعم لناقلتى نفط عمان المستهدفتين
» عامل يضرب ابنة زوجته حتى الموت لتبولها على نفسها
» لأول مرة.. سعودية تقود رحلة طيران بالمملكة
» سبب صادم وراء عدم حضور "رونالدو" زفاف "راموس"
» نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف في الدوري البرتغالي
» نقل فنان شهير للعناية المركزة .. وإيهاب فهمي يطلب الدعاء له
» نجم مانشستر يونايتد: صليت مرة مع أصدقائي وبعدها اعتنقت الإسلام
» صورة .. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة زوجته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.