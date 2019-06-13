الجيش السوري يهاجم نقاط مراقبة تركية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قوات الجيش السوري شنت هجومًا على نقطة مراقبة تركية في إدلب السورية.

وكشفت وزارة وزارة الدفاع التركية غن أن الهجوم تم باستخدام 35 قذيفة مورتر، ما جعلها تصفه بالهجوم المتعمد.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تعرض ثلاثة أفراد لإصابات طفيفة، كما ألحق أضرارًا بمعدات.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق 35 قذيفة هاون من المنطقة التي تقع تحت سيطرة النظام [السوري] على نقطة المراقبة التركية العاشرة في جبل الزاوية بإدلب، ما أسفر عن إصابة 3 جنود أتراك بجروح طفيفة إثر الهجوم الذي نعتقد أنه متعمد".

وأشارت الدفاع التركية إلى أن أنقرة قامت بالتواصل مع روسيا عقب الهجوم، مقدمة احتجاجها لموسكو، وفقا لسبوتنيك .


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