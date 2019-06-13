  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:12 م
بحث متقدم
مجسم ترامب

ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

تايمز

نتنياهو يتسبب فى أزمة لـ"نيويورك تايمز".. تعرف على السبب

سلال

تطور سريع بالجزائر.. حبس "السلال" بتهمة الفساد

الديسكو الحلال

"الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية

اديب

"أديب" يهاجم هؤلاء بعد أحداث خليج عمان

ترامب

"ترامب" يفاجئ الكونجرس بهذا القرار عن اليمن

الرئيس السيسي

بأمر الرئيس.. الإفراج عن 685 سجينًا

انفجار نفط

الأسطول الخامس الأمريكي يكشف مفاجأة بحادثة نفط خليج عمان

خالد المطرفي

إعلامي شهير يطالب بقصف "الجزيرة"

الصورة الاولى

شاهد.. الصور الأولى لانفجار ناقلات الشحن ببحر عمان

الكويت تعلن الطوارئ عقب حادث عمان

عرب وعالم

الكويت
الكويت

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالصور.. حادث سير "مروع" يهز الكويت

#

مقتل شخصين في تحطم مروحية غرب النرويج

#

أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت

#

مجاهد: "طول ما فيه إنجازات ستحدث عمليات إرهابية"

الكويت

عمان

أعلنت الكويت حالة الاستعداد القصوى، عقب الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف مصدر لوكالة "رويترز" أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تقيم علاقة محرمة مع صديق والدها وتدعى اغتصابها
» "الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية
» ضبط 4 أشخاص لترويجهم أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية
» حريق هائل بشقة فنانة شهيرة
» استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية
» وفاة طالبة وتسمم 90 شخصًا بأسيوط
» "جوجل" تكشف الستار عن هاتفها الجديد
» الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لدفن الموتى عند امتلاء القبور
» الكويت تعلن الطوارئ عقب حادث عمان
» على غرار رانيا يوسف.. إيفانكا ترامب بدون "البطانة"
» مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.