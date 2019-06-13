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اليوم.. محاكمة المطربة شيما بطلة "عندى ظروف"

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المطربة شيما
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اللواء خالد عبد العال

محافظة القاهرة

تستكمل محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المطربة شيما، بطلة كليب "عندى ظروف"، و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت تحقيقات القضية قد كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.


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