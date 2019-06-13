  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:09 م
بحث متقدم
مجسم ترامب

ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

تايمز

نتنياهو يتسبب فى أزمة لـ"نيويورك تايمز".. تعرف على السبب

سلال

تطور سريع بالجزائر.. حبس "السلال" بتهمة الفساد

الديسكو الحلال

"الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية

اديب

"أديب" يهاجم هؤلاء بعد أحداث خليج عمان

ترامب

"ترامب" يفاجئ الكونجرس بهذا القرار عن اليمن

الرئيس السيسي

بأمر الرئيس.. الإفراج عن 685 سجينًا

انفجار نفط

الأسطول الخامس الأمريكي يكشف مفاجأة بحادثة نفط خليج عمان

خالد المطرفي

إعلامي شهير يطالب بقصف "الجزيرة"

الصورة الاولى

شاهد.. الصور الأولى لانفجار ناقلات الشحن ببحر عمان

"هتخلف منها أمتى" تثير غضب "عز" وفنانة شهيرة

الصفحة الأخيرة

أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة:«ممارسة الجنس مقابل الشُهرة»

#

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

#

صورة عارية لمعلمة مع أحد طلابها تثير أزمة

#

أحمد عز يرفع قضية جديدة ضد "زينة" .. لماذا؟

احمد عز

نادين نجيم

خمسة ونص

نشر الممثل أحمد عز، صورة جمعته مع الممثلة اللبنانية نادين نجيم التي تفوّقت في رمضان 2019، بمسلسلها "خمسة ونص"، وباتت حديث الصحافة اللبنانية والمصرية، إلا أن تعليقا من أحد رواد التواصل الاجتماعي على الصورة كان "صادمًا" لكليهما.

وكتب "عز"مهنئًا "نادين" على الخطوة الجريئة التي اتخذتها، يقصد بذلك مشهدها الأخير في (خمسة ونص) حين ظهرت صلعاء لتدعم الأطفال الذين أصيبوا بالسرطان، وقال: (أد ايه الفنانة نادين انسانية وقلبها طيب وجميلة والقرار الذي أخذته فعلًا يدل على أكتر من كدة).

الصورة عرّضت أحمد و نادين للانتقادات، وقال أحدهم مسيئًا لكرامة الممثلة اللبنانية: (هتخلف منها امتى.. وتيجي تقول مش ولادي أخلص؟) .

جاء هذا التعليق "الغير مناسب" على خلفية حادثة أحمد عز وزينة وعدم اعترافه بتوأميْه، لكنه أيضًا يعتبر أساء إلى الفنانة نادين وتاريخها وعائلتها، ومن المعروف عنها في الوسط الفني أنها من أكثر النجمات حفاظًا على حياتها الزوجية، وتعشق زوجها هادي الأسمر للغاية .




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تقيم علاقة محرمة مع صديق والدها وتدعى اغتصابها
» "الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية
» ضبط 4 أشخاص لترويجهم أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية
» حريق هائل بشقة فنانة شهيرة
» استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية
» وفاة طالبة وتسمم 90 شخصًا بأسيوط
» "جوجل" تكشف الستار عن هاتفها الجديد
» الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لدفن الموتى عند امتلاء القبور
» الكويت تعلن الطوارئ عقب حادث عمان
» على غرار رانيا يوسف.. إيفانكا ترامب بدون "البطانة"
» مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.