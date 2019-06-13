» حريق هائل بشقة فنانة شهيرة

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تعرضت شقة الفنانة ريم أحمد وزوجها الفنان طه خليفة، أمس، لحريق كبير في منطقة جسر السويس.

وأكد طه خليفة عبر حسابه على "فيس بوك" أن الشقة كانت قد تعرضت في ثاني أيام عيد الفطر لحادث سرقة، ثم حدث أمس حريق هائل في طابق كامل بالعمارة، قائلًا: "الحمد لله محدش حصل له حاجة"، فيما قالت زوجته ريم أحمد: "الحمد لله أننا بخير".

وكانت الفنانة والمذيعة الشابة تعرضت لحادث بسيارتها منذ عدة أشهر، كما تعرضت أيضًا لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديم أحد برامجها، وتم نقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج.


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