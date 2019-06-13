» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام تنزانيا

13 يونيو 2019 - 01:48 م

يواجه منتخب مصر، نظيره التنزاني في المباراة الودية التي تقام التاسعة مساء اليوم، في بروفة ودية أخيرة للفراعنة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

من المتوقع أن يبدأ أجيري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: أحمد علي