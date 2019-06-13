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"الآثار" عن ترميم قطعة أثرية بالأسمنت: دي رملة وجير

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صورة من الحدث

إيمان هاني

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 قال الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، في رده على صورة ترميم قطعة أثرية بالأسمنت: "إن الآثار المصرية في آخر عشر سنوات في أيدي أمينة".

وأضاف "سنبل"، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، أن ما يتم تداوله عن صورة لترميم تمثال بالأسمنت الأسود غير صحيحة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، أن الموجود هو عملية استكمال لجزء مفقود في التمثال، وهو أمر متعارف عليه علميًا، وشدد على أن هذه المادة ليست أسمنت أسود، ولكنها "رملة وجير"، وهي طريقة معروفة علميًا.

 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=VTFbIunuw-Q

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