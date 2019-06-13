تفاصيل مبكية تنشر لأول مرة عن وفاة طبيبة الساحل

13 يونيو 2019 - 02:04 م



كشف الدكتور محمد نصر، زميل الدكتورة مارجريت نبيل، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن وفاة زميلته أثناء عملها، بمستشفى الساحل التعليمي.



وقال "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ،إن الفقيدة أصيبت بحالة إغماء، وتوفيت داخل دورة المياه، بسبب توقف عضلة القلب، لافتًا إلى أن وفاتها أصابت الجميع بالدهشة، خاصة أنها مشهود لها بالكفاءة.



وتابع أن الفقيدة قامت بتخدير 3 مرضى استعدادًا لإجراء العمليات الجراحية لهم، وبعد ذلك توفت في الحال بدورة المياه، مضيفًا أن العاملين بالمستشفى طالبوا الإدارة بتكريم الفقيدة، من خلال كتابة اسمها على إحدى قاعات المستشفى.

