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بالصور.. إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة "طماطم" بكفر الشيخ

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انقلاب سيارة "طماطم" بكفر الشيخ
انقلاب سيارة "طماطم" بكفر الشيخ

خالد الشرقاوي - متابعات

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أصيب 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بمحصول "الطماطم"، قبل قليل، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الحماد التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.

تلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي، فتم الدفع بـ10سيارات على الفور وإبلاغ الشرطة، وانتقل فريق من الشرطة لتسيير الحركة المرورية بتعليمات من اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.

نقلت سيارات الإسعاف، 14 مصابا إلى مستشفى بلطيم المركزي، تم تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى دمياط الجامعي، وحالتين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالتهم، كما يتم تقديم الإسعافات وتجهيز العمليات لباقي الـ14مُصابا حيث تنوعت إصابتهم ما بين ارتجاج في المخ، وكسور وجروح واشتباه في كسور.

وذكر مصدر أمني، أن السيارة كانت مُحملة بمحصول الطماطم وفي طريقها إلى مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية، وانقلبت على الطريق بالقرب من كوبري الحماد على الطريق الدولي، إثر انقلابها، وبها عدد من السيدات، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة.





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