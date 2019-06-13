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أول فيديو للحظة استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

عرب وعالم

إحدى الناقلتين
إحدى الناقلتين

محمد فضل- متابعات

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ناققلتي نفط

تداولت حسابات إخبارية إيرانية، عبر مواقع التواصل، اليوم الخميس، أول فيديو من استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان صباحاً، في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم صورا وفيديو يظهران بحسبه النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات الخميس في خليج عمان.

وقالت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

ووقع انفجار استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن دوي انفجاريين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مبينة أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، الخميس، أن مجموعة سلامة بحرية بريطانية، أطلقت تحذيرًا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

تجدر الإشارة إلى أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.


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