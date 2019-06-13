» مقتل 8 أشخاص في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

قتل 8 أشخاص وأصيب 11 آخرون، الخميس، في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية، في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الولاية، قوله إن تفجير انتحاريا وقع بالمنطقة السادسة لشرطة مدينة جلال آباد.

وأضاف أن "التفجير أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين، ولم يتضح بعد إذا كان الضحايا من المدنيين أو العسكريين".

ولم تعلن أية جهة تبنيها المسؤولية عن الهجوم حتى الساعة.