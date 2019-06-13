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«أبو الغيط» يحذر من استهداف ناقلات النفط في مياه الخليج

«أبو الغيط» يحذر من استهداف ناقلات النفط في مياه الخليج

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خالد الشرقاوي - متابعات

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حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من استهداف ناقلات النفط فى مياه الخليج العربى، واصفا تلك الحوادث بالتطورات الخطيرة، قائلا:" البعض يلعب بالنار فى هذه المنطقة ويجب أن ينتبه الجميع".

ودعا أبو الغيط فى كلمته بالجلسة المشتركة لمجلس الأمن الدولى وجامعة الدول العربية اليوم الخميس، فى نيويورك، إلى تحرك مجلس الأمن ضد من يقف وراء تلك الهجمات صونا لأمن واستقرار الإقليم.

وندد أمين عام جامعة الدول العربية، بالتدخلات الإقليمية والدولية فى الشئون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أن انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة التى تقاتل الجيوش النظامية وتتحدى سلطة الدولة، تعمل على تهديد سيادتها وسلامتها الإقليمية خاصة فى ظل تعاظم التهديد التى تمثله الجماعات الإرهابية الذى يتوافر لها الدعم والتمويل والمنابر الإعلامية التى تمكنها من ارتكاب جرائمها وبث خطابها القائم على القتل والكراهية.


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