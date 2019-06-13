«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بدءًا من السبت المقبل

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من السبت المقبل، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، الأمر الذي يؤثر على زيادة شعور المواطنين بارتفاع الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أن نشاط الرياح ينحصر اليوم على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها إثارة للرياح والأتربة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستظل حول المعدل الطبيعي حتى غد، قبل أن ترتفع بعد غد.