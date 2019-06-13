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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اختطاف 12 مواطنًا في العريش

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دانت منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان، قيام مجموعة من العناصر الإرهابية في محافظة العريش، باختطاف 12 مواطنا من بينهم محمود سعيد لطفي وكمال عوض المحاميان أثناء عودتهم من محكمة الإسماعيلية على الطريق الدولي بالقرب من منطقة سبيكة للملاحات بالعريش.

وأكدت المنظمة إن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف جموع الشعب المصري بكل طوائفه لن تثني المصريين وفي القلب منهم جموع المحامين على دعم الدولة المصرية وقواته المسلحة والشرطة المصرية على مواجهة الإرهاب الغاشم واجتزاز جذوره.

وطالبت السلطات المصرية بسرعة التحرك لتحرير المواطنين المخطوفين من أجل الحفاظ على حياتهم.



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