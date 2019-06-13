«هواوي» تعتمد نظام تشغيل «هونغ منغ» في 9 دول

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هواوي

هونغ منغ

تقدمت شركة هواوي لتسجيل نظامها التشغيلي الخاص هونغ منغ كعلامة تجارية في تسع دول أوروبية على الأقل، في ظل الضغوط التي تواجهها شركة معدات الاتصالات الصينية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، أن هواوي تقدمت لتسجيل هونغ منغ كعلامة تجارية في دول مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، كما تقدمت بطلب في بيرو أواخر الشهر الماضي.

واتخذت هواوي تلك الخطوات مع تعزيز الولايات المتحدة الضغوط على الشركة، بعدما وضعتها الشهر الماضي على قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية – بما يشمل جوجل التي يستخدم نظامها التشغيلي أندرويد في جوالات هواوي من تقديم منتجاتها وبرمجياتها إلى هواوي دون الحصول على إذن حكومي.


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