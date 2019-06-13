أول فيديو للحظة سقوط صاروخ حوثي بمطار أبها السعودي

13 يونيو 2019 - 07:22 م

نشرت شبكة « CNN » فيديو حصري حصلت عليه من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يظهر لحظة الهجوم على مطار أبها الدولي بالسعودية، من داخل المطار، حسب ما التقطته كاميرات المراقبة.

وأسفر الهجوم الذي وقع، الأربعاء، بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، عن إصابة 26 شخصا، وفقا لما أعلنه العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي.





فيديو | لحظات وقوع العمل الإرهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها. #الإخبارية pic.twitter.com/CuPNKfkCZ2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 13 يونيو 2019