بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا.
شاهد المباراة من هنا..
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:38
مغرب
19:05
عشاء
20:35