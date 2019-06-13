«العسكري السوداني» يكشف معلومة مثيرة عن محاولة الانقلاب

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كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، رسميا عن إفشال مخطط انقلاب عسكري في مهده قبل تحوله لمحاولة انقلابية، في ظل الأوضاع التي يعيشها بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، التحرك لم يصل لمرحلة المحاولة الانقلابية، وتم إحباطه في مهده، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف البيان، "هناك إجراءات قانونية وفق النظم واللوائح العسكرية وتحقيقات جارية حوله".


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