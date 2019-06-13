» إغلاق جزئي لكوبري عباس لمدة 3 أيام

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أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، سوف تقوم شركة المقاولون العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة في كوبري عباس، في اتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

وتتطلب تنفيذ الأعمال غلقا جزئيا للكوبري لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 14/6/2019 في تمام الساعة 12 صباحًا، وحتى الأحد الموافق 16/6/2019 في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.


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