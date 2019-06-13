تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية

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حمد بن جاسم
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حمد بن جاسم

رئيس وزراء قطر

في تعليق مفاجئ وغير متوقع، قال الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، تعليقًا على استهداف الحوثيين لمناطق حيوية سعودية، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث لا يتمناها للشقيقة الكبرى، مؤكدًا على أن استقرار السعودية مهم للمنطقة.

وكتب في تغريدات متتابعة عبر حسابه على "تويتر" : إن ما حدث من تفجيرات في المملكة العربية السعودية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها هي حوادث لا نتمناها للشقيقة الكبرى حيث ان استقرارها مهم للمنطقة، بل كل ما نتمناه أن تكون هناك مراجعة جادة للأسباب التي قادت إلى الوضع الذي نحن فيه. والمراجعة لا عيب فيها في كل الأحوال.

 وتابع رئيس وزراء قطر السابق: كما أنه لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم.

وأضاف ": أما حوادث ناقلات البترول التي تتزايد وتشتد وتيرتها وأضرارها فهي أيضا بحاجة لمراجعة عميقة وموضوعية وتفكير هادئ لنقف على الأطراف والجهات المستفيدة والتي تريد إشعال المنطقة قبل إشعال الناقلات، وهي بكل تأكيد من خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنني أتمنى أن يقودنا التفكير العميق والدراسة العلمية إلى أن ما من أحد من الأصدقاء سيقدم لنا المساعدة من دون ثمن باهظ ندفعه كما علمتنا التجارب السابقة".

واختتم قائلًا": وأتمنى كذلك أن تتداعى دول المجلس إلى عقد اجتماع مطول، وليس لنصف ساعة كما حدث مؤخرا في مكة، لتدارس الحالة الخطيرة التي وصلنا إليها لعلنا بتوفيق من الله نتفق على العلاج الناجع مهما كان بعضنا يعتبره مريرا".


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