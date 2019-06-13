ملتقى استثماري في ألمانيا لمناقشة زيادة الاستثمار في مصر

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  بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت والمجلس الاقتصادي بولاية هيسن الألمانية الذي يضم في عضويته أكثر من 11 ألف من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، عُقد ملتقي الاستثمار الألماني في مصر بمدينة فرانكفورت، حيث يهدف الملتقى إلى تعريف مجتمع الأعمال الألماني في هيسن بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتطور الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظمها.

وألقى خالد أحمد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، كلمة أعرب فيها عن الاهتمام الذي توليه مصر للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو في الاقتصادات المزدهرة، موضحاً أن مصر تعول على تلك الشركات للإسهام في مسيرة التطوير التى بدأتها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والنتائج الايجابية التى تمخضت عن تنفيذه.

هذا، وقد حضر الملتقى عدد كبير من ممثلي الشركات الألمانية، فضلاً عن بعض ممثلي شركات الاستشارات القانونية والتجارية، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الوطنية الكبرى بمصر التى توفر العديد من فرص الاستثمار. وتمحورت مداخلات الحضور حول الأفق الايجابي الذي تمنحه الإصلاحات الاقتصادية لزيادة تدفق الاستثمارات الألمانية إلي مصر .


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