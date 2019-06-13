تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما

13 يونيو 2019 - 09:15 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، تجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، تحمل الرقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ؛ لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.





يُذكر أن محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي"، وذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد الدولة.





كان قسم شرطة الصف قد أفرج عن محمدين، فى نهاية أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله و5 آخرين بتدابير احترازية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المترو».