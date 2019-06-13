» «هازارد»: حققت حلم الطفولة بالانتقال إلى ريال مدريد

13 يونيو 2019 - 09:17 م

أبدى البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، سعادته الكبيرة باللعب في صفوف الملكي، مؤكدًا أنه حقق حلم الطفولة.

وقال هازارد في تصريحات عقب توقيعه على عقود انضمامه للريال وقبل تقديمه لجماهير الملكي بملعب سانتياجو برنابيو:" اشكر فلورينتينو بيريز رئيس النادي، وعائلتي، وأريد ان ألعب سريعًا في ريال مدريد، لأن هذا هو حلمي منذ الطفولة".

وأضاف:"لا أستطيع الانتظار للعب مع الريال بعد شهر اريد ان ابدأ اللعب من الآن، شكراً للجميع".

وتم تقديم نجم المنتخب البلجيكي صاحب الـ28 عامًا لجماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، عقب مؤتمر توقيع عقود انتقاله.