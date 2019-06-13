  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:44 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا

الختان

هل تنجح حملة «شهر بدور» للقضاء على ختان الإناث؟

الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على «الشعراوي» يتجدد

حمد بن جاسم

تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية

صلاح

«صلاح» يقفز ليحتل ثاني أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

هجوم خليج عمان

البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان

أحمد الطيب

سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

السودان - أرشيفية

«العسكري السوداني» يكشف معلومة مثيرة عن محاولة الانقلاب

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

عامل فى الكويت

الكويت تصدر قرارات حازمة من أجل العمالة الوافدة

اجتماع مصري إماراتي لمناقشة سبل التعاون المشترك

الحياة السياسية

الامارات
الامارات

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

تفاصيل لقاء "الإسكان" و"الإنتاح الحربى" حول محطات الصرف الصحى

#

"العصار" و"سفير النمسا" يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

#

"العصار" وسفير النمسا يبحثان سبل التعاون فى مجال المعدات

#

"الإنتاج الحربي" تبحث مع شركة روسية توريد 1300 عربة للسكة الحديد

التقى شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتطويرها، وقد عبر البديوي عن سعادته بالمستوى غير المسبوق من التعاون بين مصر والإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكداً على الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي الثنائي، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.

وأعرب السفير المصري عن التطلع إلى استمرار وتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى حول قضايا المنطقة وخاصة القضايا المحورية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة.

فيما أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن اعتزازه بمسيرة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير العلاقات الأخوية إلى مستويات ترقى إلى طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» استبعاد «خربين» من قائمة منتخب سوريا نهائيا لهذا السبب
» «هازارد»: حققت حلم الطفولة بالانتقال إلى ريال مدريد
» وزير خارجية أمريكا: إيران وراء استهداف ناقلات النفط
» إغلاق جزئي لكوبري عباس لمدة 3 أيام
» صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل
» تركيا تعلن تواصلها مع روسيا لإنهاء هجمات «النظام السوري»
» بلجيكا تستعيد من سوريا 6 أطفال من أيتام «الدواعش»
» المغرب يوضح سبب استبعاد «حمد الله» من أمم إفريقيا
» «معلول» يرد على استبعاده من قائمة تونس.. ورسالة لجماهير الأهلي
» تجديد حبس شقيق بطرس غالي في قضية «تهريب الآثار»
» الكويت تعلن موقفها من «مؤتمر البحرين»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.