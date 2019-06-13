اجتماع مصري إماراتي لمناقشة سبل التعاون المشترك

13 يونيو 2019 - 09:26 م

التقى شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتطويرها، وقد عبر البديوي عن سعادته بالمستوى غير المسبوق من التعاون بين مصر والإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكداً على الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي الثنائي، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.

وأعرب السفير المصري عن التطلع إلى استمرار وتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى حول قضايا المنطقة وخاصة القضايا المحورية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة.

فيما أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن اعتزازه بمسيرة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير العلاقات الأخوية إلى مستويات ترقى إلى طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين.