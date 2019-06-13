هل تنجح حملة «شهر بدور» للقضاء على ختان الإناث؟

13 يونيو 2019 - 09:29 م

يسعى المجلس القومي للمرأة منذ أعوام ماضية حتى الآن للقضاء على ظاهرة ختان الإناث, في كافة محافظات الجمهورية عن طريق حملات مختلفة لتوعية المواطنين بمخاطر تلك الظاهرة, كانت آخر تلك الحملات حملة "شهر بدور" التي انطلقت اليوم في جميع القرى والمراكز المختلفة داخل المحافظات.

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إطلاق حملة توعية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءًا من اليوم 13 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو 2019، للتوعية بمخاطر ختان الإناث، مشيرة إلى أن الدولة تعتزم القضاء على هذه الظاهرة.

وأكدت "العشماوي"، في تصريحات صحفية, أنه تم اختيار هذا الاسم لحملة التوعية نسبة إلى الطفلة "بدور" والتي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان في عام 2007، وأثارت غضب ومشاعر المواطنين، ولذلك تم إعلان هذا اليوم ليكون اليوم الوطني لرفض هذه الجريمة في حق فتيات مصر.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل على مدار أعوام عديدة على مناهضة تلك الجريمة، وذلك من خلال عدة برامج وإستراتيجيات كان لها تأثير قوي في كسر حاجز الصمت حول ممارسة ختان الإناث من خلال الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وسائل الإعلام المختلفة "المرئية والمسموعة والمقروءة"، مما ساهم في زيادة الوعي والمعرفة من خلال المعلومات الموثقة الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث وسط قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، كما ساعد ذلك على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.

وأوضحت أن الحملة تستهدف إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية.

كما تتضمن أنشطة الحملة أيضًا تنظيم قوافل توعية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات وإقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث، وكذلك تنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب.

من جانبها، قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة, إن هذه الحملة تسعى للقضاء على ختان الإناث, تلك الظاهرة المنتشرة في كل محافظات مصر، وسيكون لها مردود إيجابي خاصة أن المواطنين أصبحوا يدركون خطورة هذه الظاهرة.

وأضافت "السعيد"، في تصريح لـ"المصريون"، أن الحملة انطلقت من اليوم وتم تشكيل لجنة لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع كافة جهات الدولة والشركاء الجادين في دول أوروبا لتحقيق تغيير سلوكي يلفظ هذه العادة الكريهة أو الجريمة، موضحة أن الحملة لن تترك بيتًا لن ندق بابه برسائلنا، لأنه من حق بناتنا علينا أن نمنحهن حياة دون ختان، حياة يعشنها بأمان ويحققن فيها أحلامهن.

وأشارت "السعيد"، إلي أن الجملة سوف تستمر حتى يتم تغيير تلك الأفكار الموروثة والمغلوطة, التي ثبت أنها ليس من الدين كما أن الطب أوضح أنها غير ضرورية, بجانب أن الطب النفسي أثبت أنها تترك آثارًا نفسية على الفتاة.

نأن