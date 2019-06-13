مطالبة بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء

13 يونيو 2019 - 09:44 م

أيّد برلمانيون ما طالب به العديد من أعضاء مجلس النواب، بإعفاء دور العبادة من دفع رسوم الكهرباء, معتبرين أنها ملك للدولة، وتفتح أبوابها أمام الشعب لإقامة الشعائر الدينية ويجب احترامها.

وكشفت النائبة مارجريت عازر، عضو ائتلاف دعم مصر، عن أنها تقدّمت وعدد من النواب، منهم عبد الهادي القصبي، وثروت بخيت، بطلب إحاطة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء أو وضع ضوابط لدفع فواتير الكهرباء؛ حتى لا تتسبب في وجود عبء كبير عليها.

وأشارت "عازر"، في تصريحات صحفية, إلى أن عبد الهادي القصبي، زعيم ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، سيتقدم بطلب إحاطة إلى الأمانة العامة للبرلمان بعد عودة جلسات البرلمان يوم 22 يونيو.

وأكدت عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، سيقوم بدوره بإحالة طلب إحاطة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء؛ لاتخاذ قرار بشأنه.

من جانبه، أيد النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب, ما تقدم به العديد من النواب، بإعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء ولكن بشرط, أن لا يكون هناك تبذير وإفراط في إنارة دور العبادة سواء أو في الاحتفالات.

وأضاف "حسان"، في تصريح لـ"المصريون"، أن هناك العديد من دور العبادة سواء كانت مسجدًا أو كنيسة تفرط في إنارة المكان، حتى هناك من يفضل في النوم بداخلها أكثر من النوم في المنزل لوجود أجهزة تكييف, والجلوس في تلك الأماكن لوقت أطول حتى بعد انتهاء الصلاة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في حالة رفض هذه المطالب من الممكن أن يقترح وجود حد معين وعند استهلاكها يتم تحصيل رسوم منها، وبذلك تتمكن الدولة من الحفاظ على أعلى نسبة من توفير الكهرباء.

ونوه "حسان"، بأن وزارة الكهرباء لديها العديد من الالتزامات مثل الصيانة للمعدات ودفع رواتب العاملين, ولكن يجب تفعيل الفكرة لأن دور العبادة ليس ملك أشخاص ولكن ملك الدولة.

وفي السياق، قال النائب مديح زناتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب, إن إعفاء دور العبادة من دفع رسوم الكهرباء والماء يجب أن يكون مطلبًا شعبيًا توافق عليه الدولة خاصة أن هذه الأماكن لا تفتح أبوابها أمام المصلين إلا أثناء أداء الصلاة بها، وتقفل بعد انتهاء أداء الصلاة مباشرة, وفي هذه الحالة يكون فيه ترشيد للطاقة.

وأضاف "زناتي"، في تصريح لـ"المصريون"، أن دور العبادة كانت منذ فترة كبيرة معفاة من دفع رسوم فواتير الكهرباء والمياه، ولكن مع وجود كثرتها أصبحت غير معفاة؛ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد من فترة قريبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المطالب التي تقدمت لإعفاء دور العبادة من دفع الفواتير, ولكن يجب مناقشة الفكرة داخل المجلس والتصويت عليها حتى يتم اتخاذ قرار بذلك.

ومن جانبه، قال النائب أشرف عزيز إسكندر, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن دور العبادة يجب احترامها، وأن تُعفى بالكامل من دفع فواتير الكهرباء والمياه أيضًا.

وأضاف "إسكندر"، في تصريح لـ"المصريون"، أنه متضامن مع تلك الدعوات, موضحًا أن من يدفع فواتير المساجد وزارة الأوقاف, والكنائس وزارة التنمية المحلية, وبعض الكنائس تحاول أن تسترد قيمة الفواتير من المحافظة والمحافظة تمتنع.

ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية, بأنه ربما وزارة الكهرباء تقوم بتحصيل تلك الفواتير؛ نظرًا للاحتياج إلى تلك الأموال التي يمكن أن تستفيد بها خزينة الدولة.

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