إصابة مبنى في مستوطنة سديروت بصاروخ أطلق من غزة

13 يونيو 2019 - 10:00 م

قالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مساء الخميس، أصاب مبنى في مدينة سديروت الإسرائيلية شمال شرق القطاع، دون وقوع إصابات.



وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع إلى الأراضي الإسرائيلية.



وسبق ذلك بيان آخر على حساب الجيش، على تويتر، قال فيه إن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت وفي "المجلس الإقليمي شاعر هنيجف"، وإنه يجري فحص أسباب ذلك.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انطلقت صفارات الإنذار قبل سقوط الصاروخ الذي أصاب مبنى يبدو أنه يستخدم لأغراض عامة، ولم يكن به أحد عند أصابته.



ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية أو الجيش إن كانت منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أطلق صواريخها لاعتراضه.

