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جلسة مجلس الأمن حول ناقلتي النفط لن يصدر عنها أي منتج

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

المصريون ووكالات

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قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الكويتي منصور العتيبي، إن جلسة مجلس الأمن الدولي، المزمع عقدها ستناقش موضوع الهجوم على ناقلتي النفط بالقرب من مضيق هرمز "لن يصدر عنها أي منتج".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا.
وأوضح رئيس المجلس، أن جلسة المشاورات التي دعت إليها واشنطن لمناقشة "تطورات الوضع في خليج عمان"، لن تشهد أي إحاطة من قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأردف قائلا "هي جلسة مشاورات مغلقة تم إدراجها تحت مسمى موضوعات أخرى".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية صدور بيان من المجلس عقب الجلسة، قال رئيس المجلس "لا، هذه الجلسة لن يصدر عنها أي منتج".
وحول تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حمّل فيها إيران مسؤولية الهجوم على الناقلتين، أجاب السفير الكويتي "بالنسبة لنا لن نلوم أي طرف.. نحن لا نعرف من المسؤول، ولا توجد معلومات".
وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.
وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08: 42 ت.غ).
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات. -

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