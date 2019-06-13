ترامب: من السابق لأوانه التفكير في إبرام اتفاق مع إيران

13 يونيو 2019 - 11:05 م

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه "من السابق لأوانه" التفكير في إبرام واشنطن اتفاقا مع طهران.



جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، أشاد فيها بجهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أجرى زيارة إلى طهران، في محاولة لتخفيف التوترات مع واشنطن.



وكتب ترامب: "بينما أقدر كثيرًا، ذهاب رئيس الوزراء آبي، إلى إيران للقاء (المرشد الأعلى الإيراني) آية الله علي خامنئي، أشعر شخصيًا أنه من السابق لأوانه التفكير في إبرام اتفاق. إنهم ليسوا مستعدين، ولا نحن كذلك!".



وأجرى رئيس وزراء اليابان، زيارة إلى إيران استمرت يومين، لإجراء مباحثات مع قادة طهران من شأنها تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران.



والتقى "آبي" خامنئي، بالعاصمة الإيرانية طهران، في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلتا نفط في خليج عمان لانفجارات مجهولة المنفذ.



وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.



واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح مقتضب من مقر الخارجية الأمريكية، إيران بالوقوف وراء الهجمات.



كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".



فيما وصف وزير خارجية إيران، جواد ظريف، الحادث بأنه أكثر من "مريب"، داعيًا لحوار إقليمي لنزع فتيل التوتر بالمنطقة.



ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

