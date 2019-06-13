» فوز ودي غير مطمئن لمنتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

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منتخب مصر يواجه تنزانيا وغينيا استعدادًا لـ«كان 2019»

حقق المنتخب المصري، الخميس، فوزًا على ضيفه التنزاني بهدف نظيف وديًا في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام في مصر الأسبوع المقبل.
تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واستمر تبادل الهجمات في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء تنزانيا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله محاولات هجومية مكثفة من جانب المنتخب المصري محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.
ومع حلول الدقيقة 64 تمكن المنتخب المصري من تسجيل هدف التقدم عن طريق أحمد المحمدي.
بعدها حاول المنتخب التنزاني إدراك التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه من المباراة متعادلًا.
وتخوض مصر أمم إفريقيا في المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا، فيما تلعب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر والسنغال وكينيا. 

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