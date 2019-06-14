» وكيل نقابة الأطباء يفجر مفاجأة مدوية عن وزارة الصحة

14 يونيو 2019 - 12:00 ص

قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، إن 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم وهناك نقص بسيط في عدد الأطباء بمصر.



وتابع عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خللًا في توزيع الأطباء بشكل غير متوازن بين المحافظات الحضرية والريفية وهناك مشاكل على أرض الواقع يجب حلها.



وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، أن توزيع التخصصات به خلل شديد، موضحا أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد من ضمنها هجرة الأطباء، فضلًا عن استقالة 4 آلاف طبيب في فترة قصيرة ليتحول إلى طبيب حر.

