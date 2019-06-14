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تقارير استخباراتية تكشف معلومة خطيرة عن استهداف ناقلات النفط

مترو الأنفاق

قرار مفاجئ بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق

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مطالبة بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء

أرشيفية

لماذا المصريون أكثر الشعوب تصديقًا للأخبار الزائفة؟

الختان

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الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على «الشعراوي» يتجدد

نهاية الشهر..

ترامب: المتحدثة باسم البيت الأبيض ستترك منصبها

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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بسبب "وقاحة الإعلام".. ترامب يقلل من ظهور "ساندرز"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستترك منصبها بحلول نهاية الشهر.
وأضاف ترامب، على «تويتر» وهو يعلن نبأ تركها المنصب: «هي مميزة جدا ولديها مواهب استثنائية وأدت عملا مذهلا، أتمنى أن تكون قررت الترشح لمنصب حاكم ولاية أركنسو.. ستكون رائعة».

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5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

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