» رد غير متوقع من مرتكب أضخم مجزرة في تاريخ نيوزيلندا

دفع الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل 51 مصلّياً مسلماً في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس المنصرم ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه.



والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله الجمعة أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم".