تحذير عاجل من «الأرصاد» لقائدي السيارات بشأن طقس اليوم

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خالد الشرقاوي - متابعات

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على القاهرة اليوم 33 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة وهي جيدة في هذا الوقت من العام.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وتكون السبب في تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية والمزروعات، موجهًا نصائح لقائدي المركبات باتباع تعليمات المرور بدقة بالغة أثناء انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية، وعدم ملئ تانك البنزين بأكمله، وعدم ملئ إطارات السيارات بالضغط المقرر لها لتفادي انفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد، على أن فصل الصيف بدأ مبكرًا في نسب الرطوبة فقط، ولكن درجات الحرارة مازالت جيدة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:

القاهرة: 23 33

الأسكندرية: 22 28

الإسماعيلية: 22 33

نخل: 16 31

كاترين: 16 27

الطور: 25 37

شرم الشيخ: 27 36

المنيا: 24 34


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