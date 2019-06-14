«رجع فجأة».. يذبح زوجته لوجود شخص غريب داخل الشقة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أقدم زوج على ذبح زوجته بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، بعد عودته من عمله بشكل مفاجئ وعثوره على شخص غريب بداخل الشقة.

وأفاد فيه شهود عيان أن الزوج قام بذبح زوجته بعد عودته من عمله بشكل مفاجئ ووجد رجلا غريبا وأنه استشاط غيظا من وجوده وأقدم على إحضار سكين وقتل زوجته ذبحا بسكين، فيما لاذ الشخص الغريب بالهرب قبل أن يمسك به الزوج إلا أن الأهالي نجحوا في الإمساك به وتسليمه للشرطة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تم ضبط الزوج وجار استجوابه حول الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.


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