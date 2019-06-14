العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت

عثر رجال الأمن في منطقة الفروانية في الكويت، على جثة مسنة مصرية متحللة داخل سكنها.

وتوجه رجال الأمن إلى منزل المسنة السبعينية بعد إبلاغ أحد أقاربها باختفائها لفترة طويلة وإغلاق هاتفها، الأمر الذي أثار الشك لديه حول تعرضها لمكروه، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقال مصدر أمني إن ”رجال الأمن استعانوا بعناصر الإطفاء، حيث كسروا الباب، ووجدوا جثة السيدة متحللة داخل منزلها، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي بعد معاينتها من قبل الأدلة الجنائية، وتسجيل قضية وفاة وانتظار التقرير الذي سيبين أسباب الوفاة“.