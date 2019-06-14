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عشرات القتلى وإجلاء الالاف عقب هطول أمطار غزيرة

عرب وعالم

امطار
امطار

متابعات حنان حمدتو

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الصين

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صرحت السلطات الصينية بأن نحو 61 شخصا لقوا حتفهم وتم إجلاء 356 ألفا آخرين من منازلهم بسبب هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد هذا الأسبوع.

ونقلت "يورو نيوز" بيانا نُشر، أمس الخميس، أعلنت فيه وزارة الطوارئ الصينية انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضي الزراعية جراء السيول وهي خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكي).

وأفادت الوزارة بأنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التي اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانغدونغ في جنوب شرق البلاد حتى تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانغتسي.

يذكر أن الصين تعاني خلال فصل الصيف من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام، بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.


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