لو مكان الرئيس لفعلت هذا الشيء مع الذين حاولوا "اغتياله"

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اغتيال

السيسي

عبود الزمر

قال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه لو في مكان الرئيس السيسي، كان سيفرج عن من شارك في جريمة التخطيط لمحاولة اغتياله.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "لو كنت مكان الرئيس "لا قدر الله" لأفرجت عن المحكوم عليهم مؤخراً في قضية محاولة اغتيال الرئيس.

وتابع: "وذالك لأبين أن صدر الرئيس يتسع للمخالفين حتى ولو كانوا قصدوا قتله، وهذا من الدفع بالتي هى أحسن ،وفائدته أعظم من بقائهم خلف الأسوار، خاصة أنه لاتوجد ضحايا، وأن الله سلم .

وكانت قد قضت المحكمة المختصة، بالسجن المؤبد لـ 32 متهما فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، فى القضية 148 .

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن .


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