"البترول" تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

14 يونيو 2019 - 10:33 ص

قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إنه لم تحدث زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار ويتم التعامل بالأسعار القديمة.

وأضاف المصدر حسب موقع "فيتو"، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة عن الأسعار الجديدة لأسعار الوقود مجرد تكهنات وغير صحيح على الإطلاق.

وتابع: أن المحطات ما زالت تتعامل بالأسعار القديمة، ولن يتم غلق أي محطة أو تجميد أرصدتها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار ولكن ننتظر التوقيت المناسب الذي يخدم مصلحة الوطن دون حدوث عوائق.

وأكد المصدر أن مجلس الوزراء، وحده المسئول عن الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة والصحيحة لأسعار البنزين والسولار ، وفقا لـ "فيتو" .

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، بنسب بين 17.4% و66.6%، في إطار خطة رفع الدعم تدريجيا عن أسعار المنتجات البترولية ليرتفع سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، بدلا من 5 جنيهات، وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه للتر، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه.

وتفرض الحكومة زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار، لعدة أسباب من أبرزها تقليص قيمة دعم الوقود في موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، إلى 52 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وحددت المالية قيمة الدعم في الموازنة الجديدة على سعر 68 دولار للبرميل.



