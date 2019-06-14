كيف رد "صلاح" على ورقة مشجع ذوي احتياجات خاصة؟

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فوجئ محمد صلاح بمشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة يتوجه بالكرسى المتحرك له عند مقاعد البدلاء وسلم له رسالة فى ورقة بيده تناولها لاعب ليفربول قرأها.

وقام محمد صلاح بعد ذلك بالتقاط صورا تذكارية مع المشجع بمساعدة محمد النني الذى قام بالتقاط التليفون الشخصى للمشجع حتى قام بتصويره وسط حالة من السعادة على كافة أطراف الواقعة فى واحدة من المواقف التى تؤكد ارتباط الجمهور بالنجم محمد صلاح وعشقهم له.

  وفاز المنتخب الوطنى الأول على تنزانيا بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدى كابتن الفريق فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.


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