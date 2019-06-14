» الزمالك يستقر على عودة هذا اللاعب

14 يونيو 2019 - 11:04 ص

استقر مسئولو نادى الزمالك، على عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى انتهت إعارته لنادى الإتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل المستوى الطيب الذى قدمه اللاعب مع زعيم الثغر خلال الموسم الحالى.

وزادت أسهم رزاق سيسيه للعودة لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، نظرًا لاقتراب محمود عبد المنعم "كهربا" من الرحيل عن القلعة البيضاء، فى ظل رغبة اللاعب فى العودة للاحتراف الخارجى سواء بالسعودية أو أحدى الدول العربية الأخرى، لا سيما وأن اللاعب مازال يبحث عن عرض خارجى مناسب، بحثًا عن الاستقرار المالى والنفسى بعدما دخل فى عدد من الأزمات الموسم الجارى داخل القلعة البيضاء.