» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة

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المخدرات

تجارة

تجارة الهيروين

بولاق الدكرور

أدت متهمة بتجارة المخدرات باعترافات تفصيلية أمام رجال الأمن في بولاق قائلة أنها اتخذت من منطقة المنيب وكرًا لتجارة المخدرات خشية رصدها من جانب ضباط قسم بولاق الدكرور.

وذكرت المتهمة أنها اعتادت الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع نسبة الأرباح من وراء ترويجه، ون الكميات المضبوطة بحوزتها، كانت تستعد لبيعها لعملائها، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليها بالمنيب.

وتم ضبط المتهمة، بعد ورود معلومات للرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار ربة منزل تدعى "رضا" بالمواد المخدرة، وترددها على منطقة المنيب، لترويجها على عملائها.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهمة، ورصد تحركاتها، تمكن الرائد هشام فتحى، معاون مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهمة، وبحوزتها 40 جراما من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.


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