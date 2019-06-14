المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

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الأزهر

التليفزيون المصرى



أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الرأي الذي سوف يُسأل عنه المؤمن يوم القيامة، إما من دار الإفتاء، أو الأزهر الشريف.

وأضاف "الطيب"، في لقاء مع التلفزيون المصري،أن هذا الرأي لا يكون من الأفراد، ولكنه عن طريق مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء.

وأشار شيخ الأزهر، إلي أن هناك ثلاث جهات فقط تقول للناس حكم الله فيما يثور من قضايا أو مشكلات.

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